Attacco Ucraina: von der Leyen (UE): “La Russia ne risponderà”. Convocato il G7

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - "La Russia ne risponderà. Condanniamo con forza l'attacco ingiustificato della Russia sull'Ucraina. In queste ore buie i nostri pensieri vanno all'Ucraina e alle donne, uomini e bambini innocenti che devono subire questo attacco senza motivo e temono per le loro vite. Il Cremlino ne risponderà". Così dalla Ue von der Leyen e Michel. Putin "ha scelto la strada del bagno di sangue e della distruzione". Il Regno Unito condanna l'attacco russo, scrive il primo ministro britannico, Johnson. Il presidente francese Macron condanna e chiede alla Russia,la fine immediata. Intanto è stato già convocata una riunione urgente del G7 e il filo diretto USA-UE per il sostegno all'Ucraina. Già operative le misure di interruzione dei flussi economici alle banche russe. - (PRIMAPRESS)