Attacco squalo: in California ucciso un surfista a Morro Bay. Chiusa la baia per 24 ore

Un surfista di 31 anni è rimasto ucciso in un attacco di uno squalo a Morro Bay, in California, e in tutta la baia è stato diffuso il divieto di entrare in acqua per 24 ore. La polizia aveva ritrovato il corpo dell'uomo già privo di vita sulla spiaggia. Le indagini sull'incidente sono in corso. Nel frattempo ai bagnanti è interdetta la spiaggia per 24 ore.