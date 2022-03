Attacco russo: distrutta una fabbrica di pane a Macariv. Tredici persone morte e 5 salvate

(PRIMAPRESS) - MAKARIV (UCRAINA) - I corpi di 13 civili sono stati recuperati dalle macerie dopo un attacco aereo contro una fabbrica di pane nella città ucraina di Makariv, nella regione di Kiev. La notizia è stata diffusa daii servizi di emergenza locali in una dichiarazione online. Cinque persone sono state salvate, sempre secondo la stessa fonte,, aggiungendo che in totale si ritiene che circa 30 persone fossero state in fabbrica prima dell'attacco. - (PRIMAPRESS)