Attacco Congo: ora l’inchiesta sulle responsabilità con le accuse incrociate sulla sicurezza

ROMA - La morte dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Iacovacci uccisi dall'attacco in Congo dopo gli estremi saluti di ieri nelle loro terre d'origine , si aprirà una comflittualità tra le responsabilità della sicurezza al convoglio. "Non posso entrare nei dettagli dell' attacco" ma siamo "pronti a dare tutte le informazioni agli inquirenti" in modo che "chi ha perpetrato questo crimine sia assicurato alla giustizia". Così il vicedirettore del Pam in Congo, Rocco Leone,rimasto illeso nell'attacco in cui sono stati uccisi Attanasio, Iacovacci e il loro autista."Al momento della missione la strada per Goma era considerata sicura", aggiunge.E replicando alla Farnesina secondo cui il Pam era responsabile del convoglio:"La responsabilità su sicurezza è condivisa". Ma a non essere d'accordo è la moglie dell'ambasciatore italiano ucciso che punta il dito sul Pam.