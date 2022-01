Attacco Campus Baden-Württemberg: si suicida lo studente attentatore. In pericolo uno dei 4 feriti

(PRIMAPRESS) - BERLINO (GERMANIA) - Si sarebbe suicidato lo studente che a mezzogiorno di oggi, avrebbe aperto il fuoco nel Campus universitario di Baden-Württemberg in Germania. Secondo quanto riferito quattro persone sarebbero state ferite dai colpi d'arma da fuoco sparati da un uomo (si tratterebbe di uno studente) nell'auditorium del campus universitario medico di Heidelberg, cittadina del Baden-Württemberg, in Germania. Secondo l'agenzia tedesca Dpa l'uomo che ha aperto il fuoco sarebbe morto. L'area del campus dell'ateneo si trova a Neuenheimer Feld, alle porte della città vecchia, ed è stato completamente blindato dalle forze dell'ordine. Dei quattro feriti accertati uno sarebbe in condizioni gravissime e in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione l'autore della sparatoria, dopo aver ferito diverse persone in un auditorium dell'università, avrebbe rivolto l'arma verso di sé uccidendosi. A quanto scrive la Bild, la circostanza è confermata dalla polizia del Baden Wuerttemberg, presente con numerose pattuglie sul luogo. Su Twitter, le forze dell'ordine di Mannheim precisano: "Un autore solitario ha ferito diverse persone con un'arma lunga in un auditorium. L'uomo è morto". L'area del Neuenheimer Feld ospita soprattutto le facoltà scientifiche dell'importante ateneo tedesco, nonché la clinica universitaria. - (PRIMAPRESS)