Attacco all’ambasciata francese di Gedda in Arabia Saudita. L’estremismo islamico alza il tiro

(PRIMAPRESS) - GEDDA (ARABIA SAUDITA) - Attaccato in Arabia Saudita il Consolato francese a Gedda, la seconda città saudita più grande dopo la capitale Riad. Feriti una guardia e l'assalitore, che ha colpito con un coltello ed è poi stato arrestato, riferisce la tv di stato saudita. L'attacco al Consolato arriva nello stesso giorno dell’assasinio di tre persone a Nizza e dopo le manifestazioni in Francia su laicità e diritto di satira seguite all'uccisione del professore Paty. Il docente aveva portato in classe le vignette sul Profeta, per discuterne. Il presidente Macron aveva difeso la libertà di stampa. - (PRIMAPRESS)