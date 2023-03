Attacchi Hacker dei filorussi NoName 057 al Ministero dei Trasporti: ripristinata l’operatività

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ancora qualche disservizio ai siti istituzionali del Ministero dei Trasporti e l'Autorità dei Trasporti che questa mattina avevano subito un attacco hacker di filorussi. Ma il sistema di difesa informatica ha tenuto senza danni. La nuova ondata di attacchi informatici di NoName 057 a siti italiani sono tornati a circa un mese di distanza di un altro attacco sempre a siti governativi. Questa volta tra i soggetti colpiti, ci sono stati il Ministero dei Trasporti, l'Autorità regolatrice dei trasporti e l'Atac. La polizia postale è intervenuta in supporto. Il gruppo di hacker sul suo canale Telegram ha rivendicato gli attacchi, in particolare quelli ai trasporti, citatando i 20 militari ucraini addestrati in Italia sul sistema anti-missile Samp-T e le parole di Meloni sull'assenza di condizioni per i negoziati sull'Ucraina. - (PRIMAPRESS)