Atalanta, Biden: “Il futuro dell’America non è al sicuro. La battaglia non è finita”

WASHINGTON - "Il futuro dell'America non è al sicuro, la battaglia per la democrazia e per l'anima dell'America non è finita. Ci sono ancora quelli che hanno cercato di rubare le elezioni con la violenza, che vogliono il caos. Ma devono essere i cittadini a scegliere il futuro". Lo ha detto il presidente Usa, Biden, parlando ad Atlanta della difesa del diritto di voto, con la vice Kamala Harris. "Il diritto di voto, di contare i voti, è la soglia della libertà", ha sottolineato. E invita a "cambiare regole Senato,cancellando ostruzionismo".