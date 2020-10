Astrofisica: questa notte la sonda spaziale Osiris-Rex della Nasa preleverà un campione da un asteroide

(PRIMAPRESS) - ROMA - Questa notte, a 320 milioni di chilometri da noi, la sonda spaziale OSIRIS-REx della NASA si poserà per qualche istante su un asteroide, ne preleverà alcune rocce dalla superficie e inizierà poi un lungo viaggio per portarle sulla Terra, dove saranno analizzate per scoprire qualcosa di più su come si formò il nostro sistema solare. La missione, che ha richiesto anni di preparazione e progettazione, è una delle più ambiziose della NASA degli ultimi tempi e ha comportato non pochi grattacapi ai suoi responsabili, ora pronti al passaggio più delicato e incerto. Gli asteroidi sono alquanto simili ai pianeti terrestri anche se sono notevolmente più piccoli e raramente sferici. L’ipotesi più condivisa dagli astronomi è che gli asteroidi siano ciò che è rimasto del “disco protoplanetario”, il gigantesco ammasso di polveri e gas in orbita intorno al Sole dal quale miliardi di anni fa si formarono i pianeti e i satelliti naturali del sistema solare. - (PRIMAPRESS)