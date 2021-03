AstraZeneca, ora sospende anche la Bulgaria. Speranza "Non c'è nessun pericolo"

(PRIMAPRESS) - ROMA - AstraZeneca è al centro di una vera e propria bufera anche se il Ministro della Salute italiano Roberto Speranza difende la qualità del vaccino. Eppure oggi ai paesi che hanno sospeso le somministrazioni di dosi della casa farmaceutica si è aggiunta anche la Bulgaria dopo il blocco di Danimarca e Norvegia ma anche dopo il sequestro di un lotto in Italia su cui si sarebbero addensati i dubbi sulla morte di due sottufficiali che avevano ricevuto la prima dose AstraZeneca. In questo panorama l’azienda inglese ha consegnato solo un terzo delle dosi sui 90 milioni concordati con l’UE. La casa anglo-svedese prevede ora di consegnare 30,1 milioni di dosi entro la fine di marzo, quasi 10 milioni in meno rispetto anche a quanto assicurato a Bruxelles a fine febbraio. - (PRIMAPRESS)