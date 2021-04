AstraZeneca, oggi riunione all'Aifa. Potrebbe essere vietato ad alcune categorie

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà questo pomeriggio una riunione all'Aifa per stabilire eventuali nuove indicazioni nell'uso di AstraZeneca. Anche se la decisione finale spetta a Ema, tuttavia, sta prendendo consistenza la possibilità di escludere delle categorie dalla somministrazione del vaccino anglo-svedese come già è accaduto anche in Germania . E' possibile che questa "indichi che per una data categoria è meglio non utilizzare il vaccino AstraZeneca", ha detto il sottosegretario alla Salute Sileri. La cosa "rientra nei processi di farmacovigilanza ed è già successo per tanti altri farmaci, a partire dall'aspirina". AstraZeneca continua ad essere sicuro, sostiene Sileri: è stato usato "in un numero estremamente alto di soggetti, mentre gli eventi trombotici segnalati sono pochissimi". - (PRIMAPRESS)