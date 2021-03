AstraZeneca: Berlino difende il vaccino sospeso in Danimarca e non interrompe la somministrazione

(PRIMAPRESS) - BERLINO - La Germania non interrompe la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Lo ha reso noto il Paul Ehrlich Institut, sottolineando che fino ad ora non vi è alcun indizio che vi sia un nesso fra il decesso avvenuto in Danimarca e il vaccino.L'istituto sottolinea che dopo una prima verifica l'Ema "ha mantenuto la sua valutazione positiva del vaccino autorizzato di AstraZeneca". In Germania, nei giorni scorsi, è stato annunciato che le dosi AstraZeneca sono consigliate anche per gli ultra 65enni. - (PRIMAPRESS)