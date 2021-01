Astra Zeneca in attesa dell'ok dell'Ema si prepara ad un piano di produzione di 3 mln di dosi

(PRIMAPRESS) - ROMA - “AstraZeneca ha annunciato di essere pronta a produrre 3 mld di dosi nel 2021. Credo che i circa 50 milioni di vaccini destinati all'Italia potranno arrivare entro giugno”. E’ la previsione che fa Piero Di Lorenzo, presidente e Ad di Irbm di Pomezia, la società di ricerca che ha collaborato con l'Università di Oxford al vaccino per il quale si attende l'autorizzazione dell’Ema, l'agenzia europea del farmaco. Di Lorenzo ha spiegato che "tutti i documenti richiesti" da Ema "sono stati forniti”. AstraZeneca aveva dichiarato ieri che da metà gennaio sarà pronta a produrre sino a 2 milioni di vaccini per settimana per poi arrivare alla soglia dei 3 milioni. - (PRIMAPRESS)