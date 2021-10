Asti: morto una ragazzo 13enne del Senegal rimasto intrappolato in un mobile-divano che si è richiuso imprigionandolo

(PRIMAPRESS) - ASTI - Una morte assurda quella avvenuta in serata ad Asti dove è morto un ragazzo intrappolato nel divano letto. Si presume stesse dormendo in un nel mobile letto che si è richiuso sopra di lui, morendo soffocato all'interno. Era solo in casa. Aveva 13 anni, di famiglia senegalese. E' avvenuto in un'abitazione di Asti dove il ragazzo viveva con i genitori, fuori casa al momento della tragedia. A trovarlo morto è stato il cugino che era andato a portargli la spesa. Il 13enne era di corporatura esile: rimasto schiacciato dal mobile non ha avuto scampo rimanendo intrappolato. Per tirarlo fuori ci sono voluti i pompieri. - (PRIMAPRESS)