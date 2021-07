Associazione segreta toghe: indagato l'ex pm di Mani Pulite, Davigo per "rivelazione segreto d'ufficio"

(PRIMAPRESS) - MILANO - L'ex pm di Mani Pulite ed ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo è indagato a Brescia per rivelazione del segreto d'ufficio. La vicenda, riferisce il Corriere della Sera, riguarda i verbali segreti di rivelazioni fatte da Amara, ex avvocato esterno Eni,su una asserita associazione segreta che condizionava toghe e burocrati di Stato. I verbali sono stati consegnati a Davigo dal pm Storari,che lamentava un "immobilismo investigativo dei vertici della Procura",affinché il contenuto venisse chiarito rapidamente. - (PRIMAPRESS)