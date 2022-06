Assistenza militare alla Russia: 5 aziende cinesi entrano nella lista nera Usa ed è scontro con Pechino

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - L'amministrazione americana ha aggiunto 5 aziende cinesi nella sua lista nera sul commercio. Le 5 aziende sono accusate di sostenere la base industriale- militare e della difesa di Mosca, in seguito all'invasione dell'Ucraina. Ferma la reazione di Pechino, che ribadisce di "non aver fornito alcuna assistenza militare alle parti coinvolte nel conflitto Russia-Ucraina" e si oppone "con forza alle sanzioni unilaterali imposte dagli Stati Uniti alle nostre compagnie", si legge in una nota dell'ambasciata cinese a Washington. - (PRIMAPRESS)