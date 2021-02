Assembramenti in città, l'Anci con Decaro replica al Comitato tecnico scientifico: "Pensate a fare la vostra parte"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo l'allarme sugli assembramenti nelle città, lanciato ieri in particolare dal coordinatore del Cts Miozzo, e il richiamo ai sindaci a vigilare, arriva la replica dell'Anci."Basta con il tiro al bersaglio sui sindaci,il Cts pensi a fare la sua parte", dice il presidente dell'Associazione dei Comuni Decaro. "Siamo abituati a esporci sempre in prima persona", aggiunge. E Miozzo precisa: "Non ho contestato i sindaci, la loro capacità. Ho fatto un appello affinché aiutino il sistema nel controllo del territorio". - (PRIMAPRESS)