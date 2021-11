Assegno unico figli: settimana prossima la bozza di decreto in CdM. Dal 2022 l’erogazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domande a partire da gennaio 2022 e prime erogazioni da marzo.Questi i tempi con cui dovrebbe entrare a regime l' assegno unico universale per i figli. Il decreto attuativo dovrebbe essere in Cdm la settimana prossima.L'assegno sarà sempre erogato da marzo a marzo, secondo quanto anticipa Avvenire. Non si tratta di uno slittamento della misura, spiegano fonti ministeriali, ma così si consente alle famiglie di presentare l' Isee dell'anno precedente. Per evitare gennaio e febbraio scoperti si prorogheranno le misure già in vigore. - (PRIMAPRESS)