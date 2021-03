Assegno unico familiare: 250 euro ma con la maggiorazione per figli disabili. Stefani: “Reale sostegno”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nella conferenza stampa del premier Mario Draghi con il Ministro Speranza, circa misure a sostegno delle categorie più fragili colpite dall’emergenza sanitaria è stata aperta una finestra anche per le famiglie che inizieranno a ricevere il sostegno da luglio: un assegno unico per i nuclei famigliari con figli a carico fino ai 21 anni: l’importo sarà di 250 euro al mese con una maggiorazione per le persone disabili.

“La maggiorazione dell’assegno unico per le persone con disabilità - ha commentato il ministro Erika Stefani - è un ulteriore segno di attenzione per i nuclei famigliari più fragili. Un’attenzione trasversale alla disabilità e stanziamenti di risorse specifiche sono condizioni necessarie per realizzare politiche inclusive per garantire reale sostegno”. - (PRIMAPRESS)