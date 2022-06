Assedio impianto Azot a Severodonetsk: annunciato da Mosca un corridoio umanitario

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Il governo di Mosca ha annunciato l'apertura di un corridoio umanitario domani 15 giugno per i civili rifugiati dentro l'impianto chimico Azot a Severodonetsk. La Russia ha invitato i combattenti che sono nell'impianto a rilasciare gli oltre 500 civili e a deporre le armi. Su richiesta di Kiev, i russi apriranno "un corridoio umanitario in direzione Nord, fino alla città di Svatov, per 12 ore", cita un comunicato della Difesa russa. - (PRIMAPRESS)