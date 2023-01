Assalto pro-Bolsonaro a Brasilia: arriva il sostegno a Lula di USA, Ue, Argentina e Messico

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arrivata la condanna di USA e Ue per l'assalto alla Esplanade di Brasilia. "Gli Usa condannano qualsiasi tentativo di minare la democrazia. Biden segue da vicino la situazione in Brasile", fa sapere la Casa Bianca. E l'ambasciatore Usa a Brasilia, Koneff: "La violenza non ha posto in una democrazia". "Sostegno" a Lula, "democraticamente eletto con elezioni libere".Così il capo del Consiglio Ue, Michel. Dalla Francia, Macron:"Si rispetti la volontà del popolo",appoggio "incrollabile" a Lula. L'argentino Fernandez e il messicano Lopez:"Tentativo golpe".Condanna anche da ministro esteri italiano Tajani. - (PRIMAPRESS)