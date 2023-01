Assalto Congresso Brasile. Convocati 27 governatori da Lula: “Scopriremo chi ha voluto e finanziato tutto questo”

(PRIMAPRESS) - BRASILIA - Dopo l'incontro con i governatori ei vice governatori delle 27 unità federative del paese, il presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ha lasciato il Palazzo Planalto per una passeggiata simbolica con le autorità al Tribunale supremo federale (STF).

Lula ha convocato la riunione dopo gli attacchi terroristici in Praça dos Três Poderes, domenica (8), quando i radicali bolsonaristi hanno distrutto il Palazzo Planalto e gli edifici del Congresso e della Corte Suprema. In mezzo alla piazza, Lula ha parlato con i giornalisti. Il presidente ha detto che il governo "non concederà una tregua" fino a quando non scoprirà chi ha finanziato gli atti terroristici. "Non ci arrenderemo finché non scopriremo chi ha finanziato tutto ciò che è accaduto in questo paese", ha detto il presidente."Quello che vogliono è un colpo di stato, e non ci sarà un colpo di stato", ha aggiunto Lula. - (PRIMAPRESS)