Assalto a centri benessere asiatici: ad Atlanta uccise 8 persone. Fbi, investiga su odio razziale

USA - E' di 8 morti, tra cui 6 donne asiatiche, il bilancio di un attacco in tre diversi centri benessere ad Atlanta, in Georgia. La polizia ha arrestato il presunto killer, un ragazzo di 21 anni. Con la polizia di Atlanta indaga anche l'Fbi in quello che sembra al momento, ma non ci sono conferme, un crimine d' odio verso la comunità asiatica, più volte presa di mira nell'ultimo anno.