Assalto a Capitol Hill, Steve Bannon rischia 2 anni di carcere per oltraggio al Congresso

WASHINGTON - Con 229 voti a favore e 202 contrari la Camera Usa ha votato per ritenere Steve Bannon penalmente responsabile per il reato di oltraggio al Congresso. Bannon, 67 anni, alleato dell'ex presidente Trump, si era rifiutato di testimoniare alla Commissione di inchiesta sull'assalto del 6 gennaio al Congresso Usa, che causò 5 morti. Se il Dipartimento di Giustizia deciderà di perseguirlo rischia sino a 2 anni di carcere La sua testimonianza è ritenuta cruciale per comprendere le azioni di Trump prima e dopo l'assalto.