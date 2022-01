Asl Napoli 3 Sud: interrotto il servizio di prenotazioni vaccini per un probabile hacheraggio del sistema

(PRIMAPRESS) - CATELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI) - E' ancora in bloco il sistema telematico di prenotazione vaccini dell’ASL Napoli 3 Sud, a seguito di un possibile attacco informatico avvenuto ieri sera. La struttura tecnica del centro informatico è al lavoro per risolvere il disservizio. Attualmente è impossibile prenotare tamponi, vaccini o consultare gli esiti dei test. Sul caso sono a lavoro esperti del settore ma anche le forze di polizia che hanno avviato tutte le indagini. Secondo gli investigagtori potrebbe trattarsi anche di un caso di hackeraggio così come era accaduto anche alla Regione Lazio e ad altre strutture sanitarie. - (PRIMAPRESS)