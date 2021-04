Artisti in piazza del Popolo: a Roma la protesta dello “spettacolo” con mille bauli usati come grancasse

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un grande flashmob con 1.000 bauli per riporre strumenti musicali e attrezzi per il palcoscenico. Mille bauli impolverati dalla lunga inattività, di un lavoro che da oltre un anno non c’è più per la pandemia. È così che oggi in Piazza del Popolo è andata in scena l’unica manifestazione possibile, quella dei lavoratori dello spettacolo che hanno voluto far sentire la loro voce di protesta. “Adesso ci sentite?” Erano gli slogan che si ripetevano per l’intera piazza. A fianco ad ognuno di essi un operatore del settore dello spettacolo, vestito completamente di nero con una maschera di plastica nera che ricopre tutto il volto. Dal teatro al cinema, dalla musica ai lavoratori della categoria, a scendere in piazza è l'intero settore dello spettacolo, fermi da un anno a causa della pandemia di Covid. Tanti gli artisti in piazza a a sostegno della causa, tra gli altri: Daniele Silvestri, Max Gazzè, Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Brunori Sas, Manuel Agnelli, Diodato. - (PRIMAPRESS)