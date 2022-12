Arte sociale: i mosaici che parlano di disagio con i laboratori Maieusis a Fiano Romano

(PRIMAPRESS) - FIANO ROMANO - Un'esposizione di mosaici e dipinti realizzati da ragazzi con patologie psichiatriche con l'obiettivo terapeutico di rafforzare il percorso di reinserimento sociale attraverso un progetto inclusivo che coinvolge in prima persona la comunità locale di riferimento. La mostra di mosaici, a cura dei laboratori di Maieusis, si terrà mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre presso la cornice del prestigioso Castello Ducale di Fiano Romano, in piazza Giacomo Matteotti. L'evento, patrocinato dai comuni Fiano Romano e Capena, sarà inaugurato mercoledì 7 alle ore 15 alla presenza delle istituzioni locali e vedrà anche una performance di Art-Therapy. A realizzare i lavori sono stati 50 ragazzi con patologie psichiatriche che usufruiscono, grazie al sistema sanitario regionale, di un percorso psichiatrico riabilitativo e di inserimento sociale al centro diurno psichiatrico Maieusis, realtà che fa parte della rete di Fenascop, associazione nazionale di organizzazioni che dal 1995 si occupano di riabilitazione psichiatrica extraospedaliera per adulti e minori. - (PRIMAPRESS)