Arte: all'asta di New York di Sotheby sarà battuto "Ritratto di giovane" di Botticelli. Attese cifre record

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Mancano poco più di 6 ore all’asta di Sotheby di New York nella Masters Week 2021 dove saranno battuti sette dipinti, disegni e sculture, comprese importanti opere che abbracciano quattro secoli e due distinte e impressionanti collezioni per singolo proprietario formate dal Dr. John O'Brien e Hester Diamante. I principali momenti salienti della settimana includono il capolavoro di Sandro Botticelli Young Man Holding a Roundel, uno dei ritratti più significativi di qualsiasi periodo mai apparso all'asta, un raro capolavoro biblico di Rembrandt van Rijn raffigurante Abramo e gli angeli e una figura eccezionale e potente di Autunno scolpito dai geni del barocco Pietro e Gian Lorenzo Bernini. Le cifre che raggiungeranno i capolavori all’asta saranno da capogiro. - (PRIMAPRESS)