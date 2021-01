Arresto Navalny: l’attivista politico fermato a Mosca. Le reazioni di Michel e Biden

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Alexey Navalny è stato arrestato dalla polizia dopo essere atterrato a Mosca. Gli agenti gli hanno chiesto di seguirli al controllo passaporti. Navalny era stato inserito nella lista dei ricercati il 29 dicembre 2020 per molteplici violazioni che avrebbe commesso."L'arresto di Alexei Navalny all'arrivo a Mosca è inaccettabile. Chiedo alle autorità russe di rilasciarlo immediatamente". Lo ha scritto su un social network il presidente del Consiglio Ue, Michel. L'oppositore russo è stato arrestato a Mosca al suo arrivo da Berlino. Ha soggiornato in Germania per essere curato per avvelenamento, per il quale ha accusato il Cremlino che ha negato.

Intanto per mezzo del suo consigliere per la sicurezza nazionale, il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, chiede la scarcerazione immediata di Alexei Navalny. L'oppositore russo è stato arrestato a Mosca al suo arrivo da Berlino. Ha soggiornato in Germania per essere curato per avvelenamento, per il quale ha accusato il Cremlino che ha negato. - (PRIMAPRESS)