Arresto del boss Matteo Messina Denaro alla 'Maddalena' di Palermo. La Clinica era già finita in un giro per truffe

PALERMO - Probabilmente è stata una soffiata arrivata dalla stessa clinica in cui era ricoverato per un Day Hospital, il superboss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro latitante da 30 anni. La clinica era già finita sotto inchiesta ad ottobre del 2011 per truffe legate ad esami e ricoveri per tumori. Nel 2015 sono stati condannati per quell'inchiesta 16 medici compiacenti che operavano presso la struttura.