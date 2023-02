Arresto Antonio Strangio: già chiesta l’estradizione del ‘Ndranghetista. Dettagli in una conferenza stampa

(PRIMAPRESS) - BALI (INDONESIA) - Sarà una conferenza stampa del Comando dei Carabinieri a chiarire i contorni dell'arresto del latitante Antonio Strangio, il 32 enne boss della 'Ndrangheta residente a San Luca in Aspromonte. Colpito da un avviso di cattura internazionale per i soggetti ricercati in tutto il mondo, Strangio era ricercato per produzione e traffico di droga con l'aggravante del metodo mafioso nell'ambito dell'operazione "Eclissi 2" diretta dalla Dda di Reggio Calabria e condotta dal Reparto investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio. L'ex latitante che faceva parte della famiglia 'Ndranghetista degli Janchi, si era rifugiato in Australia e in un viaggio verso Bali è stato arrestato in Aeropirto. Ora si attende l'estradizione. - (PRIMAPRESS)