Arrestata in Siria Alice Brignoli la cittadina italiana convertita alla Jihad. Ora il rimapatrio di tutta la famiglia

(PRIMAPRESS) - SIRIA - Arresto per Alice Brignoli, cittadina italiana accusata di terrorismo internazionale. La donna è stata individuata in Siria dai Ros, i quali hanno anche rintracciato i tre figli minori e rimpatriato l'intera famiglia. Brignoli e il marito Mohamed Koraichi, cittadino italiano di origine marocchina, lasciarono l'Italia per i territori occupati dall'autoproclamato "Stato Islamico". Koraichi partecipò attivamente alle operazioni militari del Califfato, mentre la moglie istruiva i figli alla causa della Jihad. - (PRIMAPRESS)