Armi Usa: si della Camera alle restrizioni per il "Protecting Our Kids Acts" ma c'è il nodo del Senato

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Il primo si della Camera americana a maggioranza democratica al 'Protecting Our Kids Acts', l'ampio pacchetto di misure sulle armi da fuoco che prevede significative restrizioni, non può essere ancora letta come una svolta epocale nella cultura americana. L'approvazione è arrivata con 223 voti a favore e 204 contrari e prevede una misura che include l'aumento dell'età per l'acquisto di armi semiautomatiche, non ha molte probabilità di essere approvata dal Senato, dove i democratici non hanno i voti sufficienti - (PRIMAPRESS)