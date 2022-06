Armi USA: in 400 città manifestazioni di protesta con la March for Our Lives

(PRIMAPRESS) - USA - Nella monolitica difesa del facile uso delle armi in America, qualcosa si sta incrinando. Con le armi "stiamo distruggendo il nostro futuro", ovvero i bambini. A New York in centinaia hanno attraversano il ponte di Brooklyn in una delle manifestazioni contro le armi con la "March for Our Lives" in corso in più di 400 città. A protestare contro la mancata azione del Congresso sono soprattutto i giovani ma ci sono molte mamme. E anche gli insegnanti che i repubblicani vorrebbero armati in classe.Ci sono infermiere e medici, tutti criticano la politica: "Vogliono proteggere il loro potere invece di tutelare chi dovrebbero". - (PRIMAPRESS)