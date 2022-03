Armamenti Italia: la settimana calda di Draghi per spegnere le fibrillazioni del M5S

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 28 marzo il premier Mario Draghi dovrà risolvere i contrasti che si sono aperti nella maggioranza ed in particolare con il M5S per la questione dell'aumento al 2% del Pil delle spesa per la difesa e armamenti.L'impegno "è fondamentale per l'integrazione politica, perché la garanzia di una difesa europea è la garanzia che non ci faremo più la guerra", ha detto ai partiti, il premier Draghi.

intanto, peró, questa sera Conte ha detto chiaramente che il M5s non vuole crisi di governo "se c'è da discutere un nuovo indirizzo che non eRa nel patto fondativo,faremo valere le nostre argomentazioni", "il governo ci deve ascoltare.. altrimenti si assume la responsabilità di fibrillazioni nell'azione di governo".Così il leader M5s Conte in varie interviste in serata. "L'incremento consistente delle spese militari è un fatto nuovo,il governo di unità nazionale non è nato per questo", dice Conte ribadendo il"no" all'aumento massiccio delle spese militari. - (PRIMAPRESS)