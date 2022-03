Arkansas: sparatoria in una esposizione automobilistica a Dumas. Almeno 10 le persone ferite

(PRIMAPRESS) - ARKANSAS (USA) - Almeno 10 persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco all'esterno di un'esposizione automobilistica in Arkansas. Lo riporta la Cnn che mostra le prime immagini di alcune persone, coperte di sangue, portate nelle ambulanze. L'aggressione è avvenuta a Dumas, a circa 140 km dalla capitale dello stato, Little Rock. La polizia non ha rivelato altri dettagli sulla sparatoria, sulle condizioni dei feriti, né sul numero e il movente degli aggressori. - (PRIMAPRESS)