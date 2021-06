Ardea: sono deceduti anche i due bambini colpiti dai proiettili dell'uomo asserragliato in casa dopo la sparatoria

(PRIMAPRESS) - ARDEA (ROMA) - Non ce l'hanno fatta i due bambini colpiti dai proiettili di un pregiudicato instabile di mente che continua ad essere ancora barricato in casa. L'autore di colpi d'arma da fuoco esplosi in strada ad Ardea, vicino a Roma aveva già colpito mortalmente il nnonno dei ragazzi. L'omicida secondo le prime ricostruzioni è già noto alla legge e starebbe indossando un braccialetto elettronico. Già nei giorni scorsi aveva manifestato segni di violenza nell'area. I carabinieri di Ardea, Anzio e Pomezia stanno presidiando l'abitazione dove si è rifugiato l'uomo dopo la sparatoria. - (PRIMAPRESS)