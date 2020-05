Arcuri (CommissarioEmergenza) in lotta con multipli e sottomultipli dell'euro per il prezzo delle mascherine

(PRIMAPRESS) - ROMA - Qualcuno dovrà spiegare al Commissario per l’emergenza da coronavirus, Domenico Arcuri, dirigente d’azienda e amministratore delegato di Invitalia, la differenza tra multipli e sottomultipli dell’euro. Nel suo intervento di ieri sera nel Tg 1 delle 20, Arcuri ha parlato del tetto massimo delle mascherine “a 0,30 euro” come prezzo calmierato per evitare la speculazione sui costi. La cortese conduttrice Emma d’Aquino non ha voluto correggere il Commissario su quello che poteva essere un involontario errore e si è limitata nella domanda successiva a precisare che si trattava di un prezzo di 0,30 centesimi e non euro. Finito qui? No perché nel resto dell’intervista ritorna a rifare lo stesso errore. E non basta perché Arcuri insiste e nella prolissa e polemica conferenza stampa dal sapore di arringa, di oggi 28 aprile delle 12, è tornato a parlare di “0,30 euro”. - (PRIMAPRESS)