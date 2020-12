Arcuri: “A settembre 2021 ci sarà il vaccino per tutti. Anche per gli immigrati”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Se il Regno Unito tra poche settimane potrà iniziare a vaccinare contro il Covid le categorie più fragili a partire dalla Regina Elisabetta e suo marito Filippo, e la Germania potrebbe partire già dal prossimo gennaio, per l'Italia bisognerà attendere settembre 2021. A dirlo è il commissario all'emergenza, Domenico Arcuri. "Entro settembre 2021 avremo la possibilità di vaccinare tutti gli italiani. Sono fiducioso che in Italia le prime vaccinazioni inizieranno "nell'ultima parte di gennaio". Sarà possibile ricevere oltre 202mln di dosi "nei prossimi 15 mesi". E per conservare il vaccino, aggiunge, l'hub sarà l'aeroporto di Pratica di Mare, il luogo "più sicuro e grande che abbiamo" Vaccinazione anche ai migranti: "Hanno diritti uguali ai cittadini italiani". - (PRIMAPRESS)