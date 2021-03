Archeologia: un appartamento privato trasformato in museo da tombaroli. Tra i reperti, un sarcofago e due statue di togati

(PRIMAPRESS) - GROTTAFERRATA (ROMA) - Scoperto a Grottaferrata, un appartamento trasformato in un vero e proprio "museo privato" con reperti archeologici risalenti al periodo che va dalla tarda età repubblicana al V secolo D.C.. I finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno denunciato il proprietario alla procura della Repubblica di Velletri per il reato di detenzione illecita di beni culturali appartenenti allo Stato. Nella collezione 102 manufatti di notevole pregio. Tra i pezzi recuperati, un sarcofago paleocristiano in marmo, un capitello Ionico e due statue di togati. - (PRIMAPRESS)