Archeologia: 60 reperti recuperati negli USA ritornano in Italia. Il 23 gennaio la presentazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lunedì 23 gennaio 2023 (ore 13), a Roma, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura (via del Collegio Romano, 27), saranno presentati 60 reperti archeologici di eccezionale valore culturale che, nell’arco degli ultimi decenni, erano stati commercializzati negli Stati Uniti da trafficanti internazionali. Tra le opere di ritorno spiccano: un affresco pompeiano raffigurante “Ercole fanciullo con serpente” del I sec. d.C., una testa marmorea di “Atena”, una kylix a sfondo bianco e un busto in bronzo.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) insieme al New York County District Attorney’s Office (DAO).

Alla conferenza di presentazione Interverranno: il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano; il Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Angelantonio Racanelli; il Comandante dei Carabinieri TPC, Gen. B. Vincenzo Molinese; il Viceprocuratore del District Attorney’s Office di Manhattan, col. Matthew Bogdanos. - (PRIMAPRESS)