Arabia Saudita: missile su impianto petrolifero Aramco a Gedda. Rivendicato dai ribelli Houthi

(PRIMAPRESS) - ARABIA SAUDITA - Un gigantesco incendio è divampato in un sito petrolifero della Aramco a Gedda, in Arabia Saudita dove per questo fine settimana è previsto il Gran Premio di Formula 1. La coalizione militare a guida saudita che conduce la guerra in Yemen contro i ribelli sciiti Houthi, accusa questi ultimi di avere attuato un attacco missilistico contro gli impianti dell' Aramco presenti a Gedda. Anche da parte degli Houthi è arrivato un comunicato di rivendicazione di attacchi che hanno preso di mira siti sauditi. - (PRIMAPRESS)