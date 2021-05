Apertura domani del Global Health Summit. Si sottoscriverà la "Dichiarazione di Roma", impegno contro future pandemie

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 21 maggio si svolgerà a Roma a Villa Pamphilj il Global Health Summit, un evento speciale della Presidenza G20, organizzato dall’Italia in partnership con la Commissione europea e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, e dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Questo pomeriggio l’ambasciatore Luigi Mattiolo, Consigliere diplomatico del presidente del Consiglio, ha anticipato la cornice degli argomenti che saranno al centro del confronto che vedrà impegnati i leader del G20 nella ricerca di strategie future per “evitare nuove crisi sanitarie e gli impatti che queste hanno determinato con pesanti conseguenze sociali”, ha detto Mattiolo. Il programma di domani avrà inizio alle 13,30 con la presentazione del premier Mario Draghi e della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. In videocollegamento saranno molti i contributi di big company, organismi internazionali e personaggi del mondo dello spettacolo: da Bill Gates a Jennifer Lopez. Al termine del summit verrà sottoscritta quella che è stata definita come la “Dichiarazione di Roma” in cui verranno stigmatizzati punti essenziali per la politica futura. - (PRIMAPRESS)