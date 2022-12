Apertura anno accademico Modena-Reggio Emilia, Mattarella: "Capire le transizioni. Le Università sono lo spirito critico"

(PRIMAPRESS) - MODENA - "Il tempo della transizione è perenne. E per questo le università diventano "Importanti e preziose". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'inaugurazione dell'anno accademico all'Università di Modena e Reggio Emilia. "Le università rappresentano la "trasmissione dello spirito critico, la garanzia della libertà di insegnamento, della libertà di pensiero e motore della ricerca"- ha continuato Mattarella - Sono "luogo di formazione personale, non solo di trasmissione di competenze",ha aggiunto Siamo "in un tempo di transizione che sta diventando perenne", con mutamenti veloci,profondi."Un mondo che i giovani possono capire meglio di noi anziani". - (PRIMAPRESS)