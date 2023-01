Aperte oggi le Grotte Vaticane per consentire ai fedeli la visita alla tomba di Papa Benedetto XVI

(PRIMAPRESS) - VATICANO - Aperte questa mattina le Grotte Vaticane per consentirere ai fedeli l'omaggio alla tomba di Benedetto XVI, sepolto giovedì scorso. Il Papa emerito è tumulato dove prima erano le spoglie di Giovanni Paolo II, spostate nel 2011 dopo la sua beatificazione,nella cappella di San Sebastiano. Sulla lapide c'è un'epigrafe in nero: "Benedictus PP XVI". I fedeli hanno atteso l'apertura nella Basilica di San Pietro, poi si sono messi in fila per accedere alla tomba. - (PRIMAPRESS)