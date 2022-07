Anzio: è caccia all’omicida del 25enne ucciso durante la movida laziale

(PRIMAPRESS) - ANZIO- È caccia all'uomo che avrebbe accoltellato ed ucciso ieri sera ad Anzio (Roma), un giovane di 25anni,residente ad ApriLia (Latina). L'accoltellamento è avvenuto nel corso di una lite probabilmente cominciata in un locale e poi continuata fuori. Il fatto è avvenuto in via Mallozzi, zona della movida locale. Il giovane, ac- coltellato, è morto poco dopo il ricovero d'urgenza in ospedale. Sul posto Carabinieri e Polizia,oltre a una squadra della Scientifica.Al momento l'ipotesi più accreditata dagli inquirenti per il movente è quella dei futili motivi. - (PRIMAPRESS)