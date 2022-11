Antiterrorismo: blitz in diverse città in Italia. Quattro arresti di cellule neonaziste

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Un blitz antiterrorismo ha portato finora all'arresto di 4 persone in una trentina di perquisizioni in tutta Italia. L'antiterrorismo coordinata dalla Procura di Napoli e messa in atto dalla Polizia di Stato aveva sotto controllo cellule sospettate di appartenere a un gruppo neonazista, suprematista e negazionista. Gli arresti in Campania; a Roma l'obbligo di presentazione: il destinatario è indiziato di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. - (PRIMAPRESS)