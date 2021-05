Anniversario uccisione D'Antona: Mattarella: "Il suo lavoro per ridurre le diseguaglianze"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il presidente Mattarella ricorda l'anniversario del "brutale assassinio di Massimo D'Antona: un riformatore, uomo del dialogo, che ha messo la propria passione civile a servizio del Paese" e che per questo nel 1999 "è stato ucciso da terroristi sconfitti, ridotti ormai a una banda di killer", dice. Come altre vittime del terrorismo,D'Antona "voleva rendere più moderno il Paese: e questo -prosegue Mattarellaresta un traguardo verso cui oientare l'azione delle Istituzioni, dei corpi sociali, dei cittadini". Mattarella ha sottolineato come D'Antona aveva posto la sua attenzione alla necessità di "modernizzare il Paese", una necessità di tutti a condividere questa visione. "Guidare i processi economici e civili e, al tempo stesso, garantire inclusione e coesione", dice. Questo, "per onorare gli uomini che hanno pagato con la vita il loro impegno per migliorare le condizioni di lavoro e per costruire politiche pubbliche capaci di ridurre le diseguaglianze,di rendere più efficienti i servizi, di rimuovere gli ostacoli che limitano l'accesso all'occupazione". - (PRIMAPRESS)