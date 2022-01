Anniversario assalto a Capitol Hill: il 6 gennaio discorso di Biden. Ivanka Trump aveva detto di fermare l'assalto

(PRIMAPRESS) - USA - Il prossimo 6 gennaio è atteso il discorso di Biden al Paese nel primo anniversario dell'attacco al Campidoglio. Il discorso sarà tenuto dal presidente degli Stati Uniti Biden e dalla vice Kamala Harris. Lo ha reso noto la Casa Bianca. Lo scorso 6 gennaio una folla di sostenitori dell'ex presidente Trump fece irruzione a Capitol Hill per impedire la certificazione della vittoria di Biden. Cinque persone persero la vita. Sui quei fatti, intanto, spunta una testimonianza della Commissione parlamentare che fu istituita. Ivanka, la figlia di Trump avrebbe detto, all'epoca dei fatti, di fermare l'assalto. La commissione parlamentare che indaga sull'assalto al Congresso ha una "testimonianza di prima mano" che durante l'attacco Ivanka Trump, figlia e consigliera dell'allora presidente Trump,gli chiese "per almeno due volte 'per favore ferma la violenza'". Lo ha riferito a Abc News la vicepresidente repubblicana Liz Cheney. Il collega dem Bennie Thompson si è invece limitato a dire che la commissione,di cui è presidente, "ha una testimonianza che ci porta a credere che alla Casa Bianca fu detto di fare qualcosa". - (PRIMAPRESS)