Anniversario annessione Crimea, Putin: “L’abbiamo fatta risorgere” e sul Donbass “Evitare il genocidio”

(PRIMAPRESS) - MOSCA - "Attueremo tutti i nostri piani. Abbiamo fatto risorgere questi territori"della Crimea e"sappiamo esattamente cosa fare adesso, come, a spese di chi, e attueremo tutti i nostri piani". Queste sono le parole di Putin per celebrare l'ottavo anniversario dell'annessione della Crimea avvenuto in uno stadio stracolmo. Parole che sono suonate ancora una volta come nessuna intenzione di un accordo di pace e che sono piombate nel corso della videoconferenza tra Viden eXi Jinping. "Obiettivo della nostra operazione militare" in Ucraina"è evitare il genocidio" nel Donbass la cui popolazione è stata vittima di attacchi aerei,ha detto.Poi Putin ha citato la Bibbia: "Non c'è amore più grande di dare la propria vita per i propri amici". Ora le attenzioni sono rivolte a quanto la Cina vorrà fare per convincere Putin a cessare l'uso della forza. È stato lo stesso Xi Jinping che ha sottolineato a Biden come Cina e Usa hanno responsabilità per la pace mondiale. - (PRIMAPRESS)